Иран выйдет из переговоров, если Израиль снова нападет на Ливан

Москва10 апр Вести.Иран выйдет из переговорного процесса с Соединенными Штатами, если Израиль возобновит удары по территории Ливана. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источник.

По словам собеседника, делегация Исламской Республики уже несколько раз откладывала выезд в Исламабад на переговоры с США именно из-за ударов Израиля по Ливану.

Если режим нарушит это условие и снова нанесет удар по Бейруту, переговоры будут прекращены говорится в публикации

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сократить количество ударов по Ливану. Как утверждалось, это нужно, чтобы не мешать переговорам с Ираном.

28 февраля на Ближнем Востоке началась война – США и Израиль напали на Иран. 11 марта ливанское движение "Хезболла" вступило в конфликт на стороне Тегерана.