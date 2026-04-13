Москва13 апр Вести.Израиль, ранее не соглашавшийся на диалог с Ливаном, принял решение о проведении прямых переговоров исключительно благодаря Ирану. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.

При этом он отметил, что в "Хезболле" не ожидают позитивных результатов от предстоящей встречи.

Это произошло [принятие решения о диалоге] благодаря Ирану, вследствие победы... Исламской Республики над Израилем и США. Это подтолкнуло [президента США Дональда] Трампа и [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху поспешить восстановить авторитет в ливанском государстве, чтобы прекращение огня в Ливане не выглядело бы результатом иранских усилий, которые Иран прилагает ради Ливана... Но что бы они ни делали, именно Иран - тот, кто сегодня обеспечивает прекращение огня в Ливане. Мы же не ожидаем позитивных результатов касательно Ливана. Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником. И совершенно их не принимаем заявил Кумати

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан проведут переговоры. На вторник, 14 апреля, запланирована встреча послов государств, они обсудят запуск прямого диалога между странами.