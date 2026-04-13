Москва13 апрВести.Смягчение давления на Ливан возможно лишь благодаря действиям Ирана. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что США попросили Израиль ограничить атаки на Ливан в преддверии переговоров.
По его словам, в Ливане привыкли к лицемерию Вашингтона и Тель-Авива.
Мы привыкли к американской лжи и обману, к американскому и израильскому лицемерию. Они используют все методы – ложь и обман, чтобы оправдать свои проекты и предать сторону, с которой ведут переговоры, будь то Иран, "Хезболла" или ХАМАС в Газе. Существует множество случаев и примеров их лжи, лицемерия и обмана. Поэтому мы не ожидаем от них ничего, кроме лжи и обмана сегодня. Если они и добьются какого-то результата, чтобы смягчить давление на Ливан, то это будет благодаря Иранузаявил Махмуд Кумати
Встреча послов Ливана и Израиля должна состояться 14 апреля в здании Госдепартамента США.