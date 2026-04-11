Москва11 апрВести.Ливанские власти и администрация президента США во главе с президентом Дональдом Трампом обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить военные действия против движения "Хезболла" перед началом прямых переговоров.
Об этом сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.
Ливанское правительство и администрация Трампа попросили Израиль сделать паузу в своих атакахнаписал он на странице в соцсети X
Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана встретятся 14 апреля в Вашингтоне для обсуждения мирного соглашения между странами.
Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что Бейрут хочет посредничества Вашингтона в переговорах с Тель-Авивом.
Несмотря на подготовку к консультациям, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.