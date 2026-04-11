Трамп попросил Нетаньяху прекратить удары по Ливану до начала прямых переговоров

Москва11 апр Вести.Ливанские власти и администрация президента США во главе с президентом Дональдом Трампом обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить военные действия против движения "Хезболла" перед началом прямых переговоров.

Об этом сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

Ливанское правительство и администрация Трампа попросили Израиль сделать паузу в своих атаках написал он на странице в соцсети X

Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана встретятся 14 апреля в Вашингтоне для обсуждения мирного соглашения между странами.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило, что Бейрут хочет посредничества Вашингтона в переговорах с Тель-Авивом.

Несмотря на подготовку к консультациям, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.