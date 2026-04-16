Москва16 апр Вести.Переговоры между Ливаном и Израилем пройдут в четверг, 16 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Главы обеих стран не разговаривали друг с другом уже очень давно, со времени их последнего разговора прошли 34 года, отметил Трамп.

При этом журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд заявил, что на фоне заявлений США о мирных переговорах между Израилем и Ливаном сами ливанцы выступают против такого формата встречи. При этом задача по разоружению "Хезболлы" может оказаться трудновыполнимой.