Трамп будет участвовать во встрече послов Ливана и Израиля в Вашингтоне

Трамп примет участие во встрече послов Израиля и Ливана в Белом доме

Москва23 апр Вести.Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече послов Израиля и Ливана в Вашингтоне, заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По информации журналиста, Трамп "поприветствует" дипломатов в Белом доме, а затем те проведут переговоры.

Президент Трамп примет участие в части встречи между послами Израиля и Ливана в Белом доме сегодня вечером написал Равид в соцсети X

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщил, что следующий раунд переговоров между Тель-Авивом и Бейрутом может состояться 23 апреля. Он подчеркнул, что перемирие между странами может прекратиться в любой момент.