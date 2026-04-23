Москва23 апрВести.Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече послов Израиля и Ливана в Вашингтоне, заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
По информации журналиста, Трамп "поприветствует" дипломатов в Белом доме, а затем те проведут переговоры.
Президент Трамп примет участие в части встречи между послами Израиля и Ливана в Белом доме сегодня вечеромнаписал Равид в соцсети X
Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщил, что следующий раунд переговоров между Тель-Авивом и Бейрутом может состояться 23 апреля. Он подчеркнул, что перемирие между странами может прекратиться в любой момент.