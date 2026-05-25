Трамп ждет, что власти мусульманских стран подпишут мирные соглашения с Израилем Axios: Трамп призвал мусульманские страны подписать соглашение с Израилем

Москва25 мая Вести.Президент США Дональд Трамп призвал власти ряда мусульманских стран присоединиться к Авраамским мирным соглашениям, которые предполагают нормализацию отношений с Израилем, в случае, если Вашингтон подпишет сделку с Тегераном, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Согласно их сведениям, глава Белого дома Трамп в субботу провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Египта, Турции, Иордании и Бахрейна.

Как утверждают собеседники издания, "Трамп заявил лидерам, что по окончании войны с Ираном ожидает, что все страны, которые не являются участниками Авраамских соглашений или не имеют мирных соглашений с Израилем, присоединятся к ним и нормализуют отношения с еврейским государством".

Как отмечается в публикации, главы мусульманских стран, в частности Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет формальных дипломатических отношений с Израилем, "были удивлены просьбой Трампа".

Соглашения Авраама, направленные на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, были заключены в 2020 году при активном посредничестве администрации Трампа.

Ранее американский лидер не исключил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем, однако не подкрепил свои слова какими-то доводами. По утверждениям Трампа, он поручил своим переговорщикам не торопиться с заключением сделки, поскольку время находится на стороне США.

Газета The New York Times писала, что глава Белого дома фактически отстранил Израиль от переговорного процесса с Ираном, и Тель-Авив стал вынужден собирать информацию о его ходе через свои каналы связи.

Тем временем источник телеканала Fox News сообщил, что рамочное соглашение Соединенных Штатов и Ирана готово на 95%.