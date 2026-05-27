Белый дом назвал расширение Авраамовых соглашений дополнением к сделке с Ираном Белый дом: расширение Авраамовых соглашений будет дополнением к сделке с Ираном

Москва27 мая Вести.Расширение Авраамовых соглашений могло бы стать естественным дополнением к сделке с Ираном. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли порталу Semafor.

По ее словам, президент США Дональд Трамп считает Авраамовы соглашения важным инструментом экономического сотрудничества и стабилизации на Ближнем Востоке.

Авраамовы соглашения принесли существенную экономическую выгоду всем причастным сторонам и сделали возможным исторически значимое сотрудничество, так что это было бы естественным дополнением к мирной сделке [с Ираном] сказала Келли

В то же время источник в Белом доме сообщил изданию, что попытка увязать расширение соглашений с переговорами по Ирану может осложнить процесс урегулирования и "все испортить".

Комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама", был подписан в 2020 году. К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Накануне МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты Америки в нарушении перемирия.

В ночь на 26 мая журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что США уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

В ответ на это Вооруженные силы Ирана выступили с резким предупреждением в адрес мирового сообщества и Вашингтона. Как заявил официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфагари, пока США продолжают свои "военные авантюры" на Ближнем Востоке, о заключении каких-либо соглашений "не может быть и речи".