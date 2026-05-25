Москва25 мая Вести.Президент США Дональд Трамп призвал лидеров ряда мусульманских стран подписать соглашения Авраама, предусматривающие налаживание отношений с Израилем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, он провел беседу с главами мусульманских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.

Я заявил, что после всей работы, проделанной Соединенными Штатами для решения этой очень сложной задачи, необходимо, чтобы все эти страны, как минимум, одновременно подписали соглашения Авраама написал он

В числе обсуждаемых стран — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн, добавил глава Белого дома. Трамп также подчеркнул, что включение новых стран в эти соглашения должны идти параллельно с подписанием мирной сделки между США и Ираном.

Я настоятельно прошу все страны немедленно подписать соглашения Авраама, и если Иран подпишет соглашение со мной, как с президентом Соединенных Штатов Америки, для меня будет честью, если они также станут частью этой беспрецедентной мировой коалиции подытожил Трамп

Комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама", был подписан в 2020 году. К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.