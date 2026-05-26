Москва26 маяВести.Президент США Дональд Трамп во время разговора с главами исламских стран лишь вскользь коснулся темы Авраамовых соглашений, сообщает телеканал CNN.
Трамп не назвал присоединение исламских стран к Авраамовым соглашениям условием для заключения ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп мельком упомянул Авраамовы соглашения во время телефонного разговора с региональными лидерами в субботуотмечает CNN
Трамп ранее провел телефонный разговор с главами мусульманских стран, в том числе с главами Саудовской Аравии, Катара и Пакистана. Подписание странами этих документов должно идти параллельно с заключением мирной сделки между США и Ираном, заявил Трамп.