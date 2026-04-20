Трамп утверждает, что США и Иран обсуждают только вопрос о ядерном оружии Трамп заявил, что переговоры с Ираном свелись к вопросу о ядерном оружии

Москва20 апр Вести.Повестка переговоров Вашингтона с Тегераном на данный момент сведена к единственному вопросу — недопущению получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS.

По словам Трампа, вопрос о ядерном оружии довольно прост, "если разобраться".

Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия сказал он

Отвечая на вопрос, будет ли иранская делегация участвовать в предстоящих переговорах в Исламабаде, Трамп выразил безразличие.

Если их там не будет, это тоже нормально допустил он

По словам американского лидера, стороны заранее согласовали встречу, и если Тегеран не пришлет своих представителей, то это его право.

Ранее Трамп сообщил, что американские делегаты вечером 20 апреля прибудут в Исламабад для переговоров с представителями Ирана.

При этом Тегеран заявлял, что еще не принял решения о проведении второго этапа переговоров с Вашингтоном.