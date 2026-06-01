Трамп: в сделке с Ираном "четко сказано", что у него не будет ядерного оружия

Трамп заявил, что в проекте сделки с Ираном прописан пункт о ядерном оружии Трамп: в сделке с Ираном "четко сказано", что у него не будет ядерного оружия

Москва1 июн Вести.В проекте мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном четко прописан пункт о том, что у Ирана не будет ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Таким образом он опроверг сообщения телеканала CNN о том, что "сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы".

В ней (сделке – прим. ред.) совершенно четко сказано, что у Ирана не будет ядерного оружия​​​. Далее в сделке очень подробно и развернуто разбираются и другие аспекты ядерной тематики. подчеркнул Трамп в своей публикации

Он отметил, что "большая часть соглашения посвящена именно" ядерному вопросу.

Ранее глава Белого дома провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации вокруг Ирана. После этого американские СМИ сообщили, что никакого финального понимания достигнуто не было. Согласно сведениям газеты The New York Times, американский лидер ужесточил условия рамочного соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта.

Накануне Трамп допустил, что вернется к ударам по Исламской Республике, если стороны не подпишут мирное соглашение. По словам президента США, переговоры с Ираном продвигаются медленно.

Как сообщало иранское агентство Tasnim, Тегеран планирует внести дополнительные изменения в проект соглашения с Вашингтоном, процесс корректировки текста продолжается.