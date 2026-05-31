Москва31 маяВести.Президент США Дональд Трамп ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта, сообщает газета The New York Times (NYT).
Однако нет сведений о том, какие именно изменения внесены в текст соглашения, отмечает NYT.
Трамп ужесточил условия возможного рамочного соглашения о прекращении войны с Ираномпишет газета
При этом двое чиновников заявили, что Трамп обеспокоен некоторыми положениями сделки, связанными с разморозкой активов Ирана.
Источник газеты подчеркнул, что внесенные изменения призваны ускорить переговоры и оказать давление на Тегеран.
Трамп призвал Иран отказаться от обладания ядерным оружием и немедленно открыть Ормузский пролив.