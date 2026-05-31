NYT: Трамп ужесточил условия возможной сделки между США и Ираном

Москва31 мая Вести.Президент США Дональд Трамп ужесточил условия соглашения между США и Ираном по прекращению конфликта, сообщает газета The New York Times (NYT).

Однако нет сведений о том, какие именно изменения внесены в текст соглашения, отмечает NYT.

При этом двое чиновников заявили, что Трамп обеспокоен некоторыми положениями сделки, связанными с разморозкой активов Ирана.

При этом двое чиновников заявили, что Трамп обеспокоен некоторыми положениями сделки, связанными с разморозкой активов Ирана.

Источник газеты подчеркнул, что внесенные изменения призваны ускорить переговоры и оказать давление на Тегеран.

Трамп призвал Иран отказаться от обладания ядерным оружием и немедленно открыть Ормузский пролив.