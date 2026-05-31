Трамп: Иран согласился не создавать и не покупать ядерное оружие Трамп заявил, что Иран готов отказаться от создания и покупки ядерного оружия

Москва31 мая Вести.Иран якобы заявил о своей готовности не только отказаться от создания, но и от покупки ядерного оружия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью своей невестке Ларе Трамп на канале Fox News президент США констатировал, что это "большая разница".

Изначально они говорили: "мы не будем разрабатывать ядерное оружие"​​​. Я сказал: "хорошо, а что будет, если вы его купите?". Так что теперь там [в соглашении] сказано: "мы [Иран] не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие". Это большая разница сказал Трамп

Глава Белого дома отметил, что постепенно США добиваются того, чего они хотят.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия сделки по прекращению конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По словам источника газеты, внесенные изменения призваны ускорить переговоры и оказать давление на Иран.