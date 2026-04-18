Трамп заявил о доверии к Ирану в части соблюдения условий возможного соглашения

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о готовности доверять Ирану в части соблюдения условий возможного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

В интервью телеканалу ABC Трамп подчеркнул, что Иран "заинтересован в заключении сделки", отметив, что организованная Соединенными Штатами морская блокада "лишила доходов" Исламскую Республику.

Кроме того, американский лидер назвал "фейковой новостью" публикацию портала Axios, в которой утверждалось, что стороны обсуждают разблокировку средств Ирана на 20 миллиардов долларов в обмен на передачу Тегераном обогащенного урана.

Он выразил надежду на хорошие перспективы переговоров, добавив, что для достижения договоренности сторонам осталось разрешить не так много расхождений.

Ранее в телефонном интервью CBS News глава Белого дома утверждал, что Тегеран согласился на выполнение всех требований Вашингтона, включая вывоз обогащенного урана, и готов сотрудничать с американской стороной по этому вопросу.

Трамп также рассказал, как именно будет осуществляться вывоз слаборадиоактивных металлов.