Трамп заявил о продолжении переговоров между США и Ираном в выходные

Трамп поделился ожиданиями от предстоящих на выходных переговоров США и Ирана

Москва18 апр Вести.Переговоры между представителями США и Ирана продолжатся в эти выходные, между Вашингтоном и Тегераном сохраняются некоторые разногласия. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома выразил оптимизм относительно перспектив предстоящих консультаций. По его словам, для заключения соглашения осталось преодолеть небольшие разногласия.

Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит отметил Трамп, которого цитирует РИА Новости

Американский лидер добавил, что странам предстоит разрешить все существующие между ними противоречия

Я не думаю, что есть много значительных расхождений сказал президент Соединенных Штатов

15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США продолжат морскую блокаду Ирана, пока идут переговоры.

Представитель американской администрации подчеркнула, что блокада "введена в полном объеме и распространяется на суда всех стран", которые следуют в иранские порты или из них.