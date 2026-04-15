Москва15 апр Вести.Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается запутанной и неясной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

Ситуация до сих пор, насколько я понимаю, достаточно неясная отметил официальный представитель Кремля

Он указал на то, что Соединенные Штаты блокируют иранское побережье, а Иран отвечает мерами, затрагивающими весь залив. При этом, отметил Песков, до сих пор нет четкого понимания, "кто что блокирует" и какими будут последствия блокады.

Песков выразил надежду на то, что переговоры по этому вопросу продолжатся и приведут к конкретным договоренностям. Он подчеркнул, что такие договоренности необходимы всем странам, в том числе государствам Персидского залива, которые страдают от текущего конфликта. Он добавил, что это критично и для мировой экономики, которая уже сталкивается с последствиями этих событий и, вероятно, еще долго будет их ощущать.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран стал наносить удары по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке.

В марте Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт для всех судов, связанных с США и Израилем. 7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. 13 апреля США ввели блокаду Ормузского пролива.