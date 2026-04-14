Кремль: ситуация в Ормузском проливе развивается стремительно и разнонаправленно

Москва14 апр Вести.Ситуация в Ормузском проливе развивается стремительно и разнонаправленно, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как Кремль оценивает блокаду Ормузского пролива, которую пообещал президент США Дональд Трамп.

Он не пообещал блокады Ормузского пролива. Он фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем... Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно сказал Песков

Представитель Кремля выразил надежду на то, что период перемирия продлится и после будет закреплен в виде окончательного мира.

Пока мы можем констатировать, что переговоры окончились безрезультатно заключил Песков

Накануне президент США Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива. Также он заявил, что любой иранский корабль, который приблизится к этой зоне, будет немедленно уничтожен.

При этом 14 апреля стало известно, что, несмотря на блокаду США, два танкера прошли через Ормузский пролив.