Москва21 маяВести.В Кремле не располагают информацией о судьбе около 20 российских моряков, которые, по сообщениям СМИ, могли остаться без воды и еды на судах из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Ранее появились сообщения о российских моряках, якобы оказавшихся в тяжелом положении на судах в районе Ормузского пролива.
Нам ничего не известно, мы такой информацией не располагаемсказал Песков
Он добавил, что соответствующие данные, как правило, поступают в Минтранс РФ от судовладельцев.