В Кремле заявили об отсутствии данных о российских моряках в Ормузском проливе

Песков прокомментировал сообщения о российских моряках в Ормузе В Кремле заявили об отсутствии данных о российских моряках в Ормузском проливе

Москва21 мая Вести.В Кремле не располагают информацией о судьбе около 20 российских моряков, которые, по сообщениям СМИ, могли остаться без воды и еды на судах из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее появились сообщения о российских моряках, якобы оказавшихся в тяжелом положении на судах в районе Ормузского пролива.

Нам ничего не известно, мы такой информацией не располагаем сказал Песков

Он добавил, что соответствующие данные, как правило, поступают в Минтранс РФ от судовладельцев.