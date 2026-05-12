Песков прокомментировал сообщения о корабле России у берегов Германии

Москва12 мая Вести.Военный флот РФ в Мировом океане действует строго в соответствии с международным правом, в том числе занимаясь задачами по обеспечению безопасности от проявления международного пиратства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать информацию немецкой прессы о том, что у берегов Германии якобы был замечен большой противолодочный корабль "Североморск"​​​.

Наш военный флот выполняет свои функции в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом ответил Песков

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что информация о передвижении российских кораблей - это прерогатива российского Минобороны.

Ранее Песков заявлял, что Берлин встает на опасный путь, умалчивая о роли СССР в освобождении Германии от нацизма.