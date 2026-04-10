Москва10 апрВести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о подлодках России и военных кораблях Великобритании.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что российские подлодки якобы угрожают британскому судоходству. По словам Хили, в Северной Атлантике якобы были замечены "специализированные подводные лодки" РФ.
Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане, это было всегда, есть и будетсказал Песков
Он отметил, что за деталями по вопросу следует обратиться в Минобороны РФ.