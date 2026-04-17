Москва17 апрВести.Россия имеет право на свободное судоходство в Северном море и нейтральных водах, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Келин высказался по поводу заявления Минобороны Британии о том, что британские корабли следили за российской подводной лодкой в нейтральных водах Северного моря.
Министр обороны Британии Джон Хили уточнил, что российская подводная лодка проекта 941 "Акула" находилась в исключительной экономической зоне Британии, однако не пересекала границу британских территориальных вод.
Возможно, в Северном море были какие-то подводные лодки. И что с того? Они там уже десятки лет. Если министр Хили хочет выдвинуть свою точку зрения и выступить с воинственной речью перед парламентом, то пусть делает это. Он хочет поднять шумиху, но у России есть право на свободу судоходства в Северном мореприводит РИА Новости слова Келина
При этом Минобороны Британии признало, что российские подлодки не заходили в территориальные воды Британии, подчеркнул посол.
Между тем планы Британии захватывать перевозящие российскую нефть суда представляют опасность для свободы судоходства в Ла-Манше, которое защищено международным правом.
Тем не менее, Британия вряд ли решится на перехват судов, поскольку у нее просто нет таких ресурсов, заключил Келин.