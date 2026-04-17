Посол Келин: Россия имеет право на свободу судоходства в нейтральных водах

Москва17 апр Вести.Россия имеет право на свободное судоходство в Северном море и нейтральных водах, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью РИА Новости.

Келин высказался по поводу заявления Минобороны Британии о том, что британские корабли следили за российской подводной лодкой в нейтральных водах Северного моря.

Министр обороны Британии Джон Хили уточнил, что российская подводная лодка проекта 941 "Акула" находилась в исключительной экономической зоне Британии, однако не пересекала границу британских территориальных вод.

Возможно, в Северном море были какие-то подводные лодки. И что с того? Они там уже десятки лет. Если министр Хили хочет выдвинуть свою точку зрения и выступить с воинственной речью перед парламентом, то пусть делает это. Он хочет поднять шумиху, но у России есть право на свободу судоходства в Северном море приводит РИА Новости слова Келина

При этом Минобороны Британии признало, что российские подлодки не заходили в территориальные воды Британии, подчеркнул посол.

Между тем планы Британии захватывать перевозящие российскую нефть суда представляют опасность для свободы судоходства в Ла-Манше, которое защищено международным правом.

Тем не менее, Британия вряд ли решится на перехват судов, поскольку у нее просто нет таких ресурсов, заключил Келин.