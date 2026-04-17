Москва17 апрВести.Отношения между Москвой и Лондоном не улучшатся при нынешнем британском правительстве, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Отношения между двумя странами находятся в крайне хрупком состоянии и поддерживаются в основном через посольства обеих стран. Келин и посол Британии в России Найджел Кейси прилагают усилия для сохранения открытых каналов связи.
Я не верю, что в ближайшем будущем ситуация улучшится, особенно при нынешнем правительстве. Это правительство взяло на себя очень много обязательств против России: 100-летний план дружбы с Украиной, поставки очень большого количества беспилотников и так далееприводит РИА Новости слова Келина
Тем не менее, в долгосрочной перспективе изменения в отношениях между двумя странами все же произойдут, считает посол.
Между тем намерения Британии захватывать перевозящие российскую нефть суда представляют опасность для свободы судоходства в Ла-Манше, которое защищено международным правом, подчеркнул Келин.
При этом Британия вряд ли решится на перехват судов, поскольку не обладает необходимыми для этого ресурсами, заключил посол.