Келин заявил, что в Лондоне не понимают причины плохого отношения к себе в РФ

Москва10 апр Вести.В Британии не понимают, почему в России сейчас плохо о ней отзываются, заявил ИС "Вести" посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что столкнулся с этим непониманием, когда посетил на днях Министерство иностранных дел королевства.

Вы знаете, я буквально позавчера был в Форин-офисе, и там они задаются вопросом, почему у нас так плохо отзываются сейчас о Британии, о Лондоне, о политике. Они не понимают рассказал дипломат

В ответ на это Келин пояснил британцам, что Россию не устраивают поставки Лондоном киевскому режиму вооружений, которые Киев использует для ударов по России. Усугубляют ситуацию ложные заверения британцев, что поставляемое ими оружие применяться в глубине российской территории не будет.

Я объяснял… Это же враждебное поведение в отношении России. Это участие в ударах Украины по нашей территории, по нашей гражданской инфраструктуре, по убийству гражданского населения. Вот это им просто приходится объяснять на пальцах подытожил посол

Ранее Келин рассказал, что Лондон заинтересован в эскалации украинского конфликта, поскольку хочет нанести России максимальный ущерб за счет Украины. Он также отметил, что в атаках ВСУ по российской территории можно найти британский след.