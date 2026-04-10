Москва10 апрВести.Британия не заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, атаки британским оружием по России говорят о враждебности Лондона.
Не секрет, что главный интерес англичан – это сохранение в лице киевского режима надежного антироссийского форпоста. И в мирном урегулировании они не заинтересованысказал посол
Ранее Андрей Келин заявил, что Запад пытается "сколотить" по Ормузскому проливу "коалицию желающих" по примеру Украины.