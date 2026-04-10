Москва10 апр Вести.Запад пытается "сколотить" по Ормузскому проливу "коалицию желающих", опираясь на пример Украины. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, британцы хотели бы сохранить свое влияние на страны Персидского залива и как-то вмешаться в формулирование возможных договоренностей по открытию Ормузского пролива.

Прибегли к обычной формуле – это сколачивание коалиции желающих, так же, как это было по Украине примерно. Состав группы очень пестрый. Непонятно, у кого вообще есть средства, поскольку в этой группе мы увидели и Молдавию почему-то, и Маршалловы острова, и некоторые другие страны, которые весьма далеки от моря. Хотя их насчитали порядка 40. Результаты этого дела, было первое планирование. Похоже, тоже не очень далеко продвинулись в этом деле сказал посол

Ранее Андрей Келин заявил, что за последнее время произошло 22 случая остановки российских кораблей в международных водах.