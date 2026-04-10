Москва10 апр Вести.Несмотря на определенные "трещины", интересы по большинству вопросов между Британией и США совпадают. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, отношения между этими двумя странами очень глубокие.

Даже есть такое понимание, что это отношения не между Трампом и Стармером, а отношения между Британией и Америкой. А там президентство Трампа переживут и вновь все вернется на свои круги. Тем более, что в конце месяца ожидается государственный визит короля Карла III в Соединенных Штатах. И эта поездка уже подтверждена … Когда Трамп посетил Лондон, и ему был здесь роскошный прием, с ним король встречался, он короля уважает, как он сам говорит … Есть определенные трещины, конечно, но интересы по большинству вопросов между Британией и Соединенных Штатов, они весьма совпадают сказал посол

Ранее Андрей Келин заявил, что Запад пытается "сколотить" по Ормузскому проливу "коалицию желающих" по примеру Украины.