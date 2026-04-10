Келин: в последнее время было 22 случая остановки судов РФ в международных водах

Москва10 апр Вести.За последнее время произошло 22 случая остановки российских кораблей в международных водах. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, это происходило, в Балтийском, Северном и Средиземном морях.

За последнее время было 22 случая остановки наших кораблей … Но в половине из этих случаев их попросту отпускали, потому что нечего было предъявить. Особенно, когда, скажем, Коморские острова подтвердили, что флаг их и регистрация была сказал посол

Ранее Андрей Келин заявил, что любые попытки провокаций в Ла-Манше со стороны Британии будут иметь последствия.