Москва10 апр Вести.Развязывание боевых действий в проливе Ла-Манш было бы безумием. Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам дипломата, российские корабли проходят через Ла-Манш, потому что имеют на это полное право.

За проходом наших танкеров, а это, собственно, не наши танкеры, а приписанные нам танкеры, потому что они под разными флагами ходят, отслеживают это дело не только морские службы военные британские, но и даже журналисты. В частности, журналисты Telegraph позавчера следовали за ними. Считается, что Россия якобы бросает тем самым вызов Лондону. Это, конечно, не так. Но … развязать там боевые действия – это безумство. Это просто выходит за рамки разумного сообщил дипломат

Ранее российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. В Кремле объяснили, что прибегли к сопровождению судов, чтобы защитить их от международного пиратства.