Келин допустил, что Британия может пойти на провокацию в Ла-Манше

Москва10 апр Вести.Великобритания может пойти на провокацию в Ла-Манше. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, это вопрос политических установок, нежели рациональных расчетов.

Мы не исключаем, что в Лондоне все же смогут пойти на эскалацию … На правительство Британии, в частности на премьер-министра, жмут со страшной силой и оппозиция, и журналисты, и средства массовой информации, политические деятели, чтобы они что-то сделали. Поэтому я, конечно, исключать этого не могу сказал Келин

Ранее посол РФ в Великобритании заявил, что угрозы британского премьер-министра Кира Стармера судам, связанным с Россией, пока не воплотились в жизнь.