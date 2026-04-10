Келин: любые попытки провокаций со стороны Британии будут иметь последствия

Москва10 апр Вести.Любые попытки провокаций в Ла-Манше со стороны Британии будут иметь последствия. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, такие попытки будут считаться неприемлемыми и недопустимыми.

Они будут иметь и правовые, и политические последствия. Что касается нарушения Конвенции [ООН по морскому праву], то здесь есть морской трибунал. Он в Гамбурге находится. Есть возможности судебного преследования сказал посол

Ранее Андрей Келин заявил, что Британия может пойти на провокацию в Ла-Манше.