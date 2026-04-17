Посол Келин: планы Британии опасны для свободы судоходства в Ла-Манше

Москва17 апр Вести.Планы Великобритании захватывать перевозящие российскую нефть суда представляют опасность для свободы судоходства в Ла-Манше, которое защищено международным правом. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, которые передает РИА Новости, Москва примет ответные меры в случае любых действий против судов, связанных с российской нефтью.

Проходя через Ла-Манш, мы всего лишь применяем международное право, Конвенцию ООН по морскому праву, которая допускает безопасный проход через проливы. И принимающие государства должны содействовать этому проходу, а не препятствовать ему цитирует посла агентство

Ранее стало известно, что британские военные и сотрудники правоохранительных органов смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями Лондона.

Келин отметил, что британская сторона вряд ли решится на перехват судов в Ла-Манше. Он подчеркнул, что Лондон не обладает необходимыми для этого ресурсами.