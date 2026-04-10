Келин: Лондон может предпринять высадку в Ла-Манше на суда, связываемые с РФ

Келин: у Британии нет кораблей для захвата судов, но возможна высадка на борт

Москва10 апр Вести.Великобритания вряд ли решится на перехват судов в Ла-Манше. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, у Британии просто нет таких ресурсов.

Здесь вряд ли произойдет какой-то перехват боевыми судами, поскольку просто нет у Британии сейчас в распоряжении таких судов. Но говорят о возможной высадке. Хотя это тоже чрезвычайно рискованно, особенно в Ла-Манше… Сейчас условия в Ла-Манше штормовые. В общем-то, такая операция, не военная, но просто из того, что я читаю, она считается чрезвычайно рискованной заявил посол

Ранее Келин говорил, что не исключает провокации в Ла-Манше со стороны Великобритании.