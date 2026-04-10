Москва10 апр Вести.Из-за напряженной ситуации в Ла-Манше часть кораблей уже идут в обход Британских островов и Ирландии. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что это более спокойный путь.

Сейчас некоторые караваны пошли в обход Британских островов и Ирландии. Это, конечно, более спокойный путь… [Это корабли], которые приписывают нам, конечно, они под разными флагами там идут. Но вот недавно прошел караван, насколько я знаю, из шести таких танкеров в обход Ирландских островов и территориального моря и той, и другой стороны сказал Келин

Ранее он заявил, что у Великобритании нет ресурсов, чтобы пойти на перехват судов в Ла-Манше.