Москва10 апр Вести.Великобритания пойдет на риск, если попытается задерживать суда в Ла-Манше. Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью информационной службе "Вести".

По словам дипломата, существуют как технические риски, так и юридические. Для задержания судна нужен длинный причал, которых в Великобритании практически нет. Кроме того, судовладельцы и страховые компании могут предъявить серьезные претензии.

Здесь также масса возможностей у страховщиков, у судовладельцев, пойти в судебные инстанции, предъявить большие претензии… Для того, чтобы задержать танкер и отвезти его к себе, необходим причал длиной порядка 400 метров. Знаете, такие в Роттердаме есть. Здесь их практически нет… Решиться на эту операцию можно, но, во-первых, она сама по себе крайне рискованна. Во-вторых, будут большие последствия, … а практической отдачи от нее будет довольно-таки мало объяснил Келин

Ранее сообщалось, что российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. В Кремле объяснили, что прибегли к сопровождению судов, чтобы защитить их от международного пиратства.