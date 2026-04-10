Посол Келин: стоит ожидать провокаций в Арктике от Британии, Норвегии и Украины

Москва10 апр Вести.Великобритания вместе с Норвегией и Украиной наращивает присутствие в Северной Атлантике и Арктике. России стоит ожидать от них провокаций. Такое мнение посол РФ в Лондоне Андрей Келин озвучил в интервью информационной службе "Вести".

Дипломат предупредил, что ответственность за эти провокации все равно будут нести британцы.

Сейчас вместе с норвежцами они [Великобритания] наращивают присутствие в Северной Атлантике и Арктике. И к этому почему-то намерены подключить украинцев. И здесь надо тоже ожидать провокации. А вот ответственность здесь будет нести Лондон отметил дипломат

Ранее сообщалось, что в течение последних шести месяцев Великобритания резко активизировала разведку против России в Арктике. Особенно Лондону интересна деятельность военных кораблей РФ.