Келин: угрозы Стармера судам, связанным с РФ, пока не воплотились в жизнь

Москва10 апр Вести.Угрозы премьер-министра Великобритании Кира Стармера судам, связанным с Россией, пока не воплотились в жизнь. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, эта ситуация в Британии на данный момент является очень обсуждаемой.

Две недели назад, выступая в Хельсинки, Стармер действительно объявил о том, что он закроет Ла-Манш для кораблей, связанных с Россией ... что это незаконно с его точки зрения. Ну, конечно же, здесь есть несколько аспектов. Пока этого не происходит и не было ни одной такой ситуации … Действительно, в обстановке, конечно, лежит то, что санкции противоречат международному праву. Все это противоречит … конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Эта конвенция предусматривает свободный, безопасный и быстрый проход через проливы. При этом ему прибрежные государства должны содействовать сказал Келин

Ранее британская газета Daily Express заявила, что президент России унизил премьер-министра Великобритании, отправив в Ла-Манш боевой фрегат для сопровождения российских танкеров.