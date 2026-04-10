Москва10 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер только на публике утверждает, будто против войны США и Израиля с Ираном. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что на самом деле правительство Великобритании поддерживает США и Израиль.

Премьер-министр британский утверждает… он в основном ориентируется на опросы общественного мнения, которые категорически здесь в Британии не настроены на продолжение [конфликта на Ближнем Востоке] и считают, что это американо-израильская агрессия незаконная, большинство подавляющее населения. И вот ориентируясь на это, Стармер на публику утверждает, что правительство тоже против… Тем не менее, Британия оказывала поддержку американским военным. Она предоставила им свои авиабазы. Это с них именно совершались налеты на Иран. На дипломатических площадках, будь-то в ООН или на других, Лондон выгораживал США и Израиль и, в общем-то говоря, вся критика была сосредоточена на Иране, как будто он совершал эту агрессию, а не американцы с Израилем сказал Келин

Ранее он заявил, что британцы хотели бы сохранить свое влияние на страны Персидского залива.