Москва10 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер чувствует себя лидером в сколачивании различных коалиций. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью информационной службе "Вести".

В частности, британский премьер чувствует свое лидерство в сборе "коалиции желающих" по Украине, подчеркнул дипломат.

Как правило, здесь премьер британский объявляет себя лидером во всем. Он считает себя лидером в сколачивании в помощи Украине, в сколачивании коалиции по Украине. Сейчас вот здесь вот также берет на себя некие лидерские функции по сколачиванию коалиции, о которой я и рассказывал, в отношении Ормузского пролива считает Келин

Ранее Кир Стармер высказал необоснованные обвинения в адрес президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, связав их "действия по всему миру" с ростом цен на электроэнергию.