Келин: Стармер попытается настроить ряд стран против Ирана и в пользу Украины

Москва10 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается настроить страны Персидского залива против Ирана и в пользу Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью ИС "Вести".

Дипломат напомнил, что британский премьер отправился в страны Персидского залива с визитом. По мнению Келина, в ходе поездки Стармер будет проводить антииранскую агитацию, а также добиваться свободы судоходства через Ормузский пролив.

И он будет настраивать против Ирана заливников (страны Персидского залива. - Прим. ред.). И заодно постарается настроить их в пользу Украины, поскольку там недавно [глава киевского режима Владимир] Зеленский везде побывал, всего наобещал сказал Келин

Ранее журналист информационной службы "Вести" Александр Хабаров заявил, что Стармер отправился на Ближний Восток с целью поднять свои низкие внутриполитические рейтинги.