Христофору осудил Стармера за обвинение Путина в росте цен на электричество

Москва10 апр Вести.Премьер Британии Кир Стармер сеет хаос в Великобритании, когда обвиняет президента России Владимира Путина в росте цен на электроэнергию в королевстве. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Свой пост Христофору разместил в соцсети X.

Поддерживал смену правительства в России - провал. Поддерживал смену правительства в Иране - провал. Стармер принес этот бардак в Великобританию написал Христофору

Ранее Стармер заявил, что ему "надоел" резкий рост счетов за электричество для британских семей и бизнеса якобы из-за политики Владимира Путина, а также президента США Дональда Трампа.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев позднее отметил, что этим высказыванием Стармер пытается переложить на других ответственность за свою провальную энергетическую политику.