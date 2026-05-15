Трамп заявил, что Стармер "в беде" из-за энергетики и миграции

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что британский премьер-министр Кир Стармер оказался "в беде" из-за своей политики в сфере энергетики и миграции. Свое мнение по этому поводу глава Белого дома высказал в беседе с журналистами.

Он [Стармер] в беде по двум причинам — энергетика и миграция. Он очень плохо поступает в вопросах энергетики. Ему следует открыть Северное море. У него есть угольная шахта. Ему следует начать добычу нефти в Северном море заявил Трамп

Британия, по мнению американского лидера, переплачивает за норвежскую нефть. Трамп отметил, что Норвегия добывает это полезное ископаемое в Северном море, но это, по словам главы Белого дома, "не такой хороший район, как Шотландия и Великобритания".

Поэтому они платят Норвегии огромные деньги за нефть, которую можно добывать в Северном море отметил Трамп

Ранее президент США уже указывал на то, что в Великобритании самые высокие цены на электроэнергию в мире. По словам Трампа, закрыв нефтяные месторождения Северного моря Стармер совершил "трагическую ошибку".