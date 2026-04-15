Москва15 апрВести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил трагические ошибки в сферах миграции и энергетики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что в Великобритании сегодня самые высокие цены на электроэнергию в мире.
Мне нравится Стармер, но мне кажется, что он совершил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения Северного моря. … Я думаю, он совершил трагическую ошибку в области иммиграцииприводит слова Трампа телеканал Sky News
Глава Белого дома подчеркнул, что желает Британии успеха, однако с подобными ошибками в иммиграционной и энергетической сферах он недостижим.
10 апреля кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Стармер сеет хаос в Великобритании, когда обвиняет президента России Владимира Путина в росте цен на электроэнергию в королевстве.