Трамп: ошибки Стармера в энергетике и миграции трагичны

Москва15 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил трагические ошибки в сферах миграции и энергетики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что в Великобритании сегодня самые высокие цены на электроэнергию в мире.

Мне нравится Стармер, но мне кажется, что он совершил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения Северного моря. … Я думаю, он совершил трагическую ошибку в области иммиграции приводит слова Трампа телеканал Sky News

Глава Белого дома подчеркнул, что желает Британии успеха, однако с подобными ошибками в иммиграционной и энергетической сферах он недостижим.

10 апреля кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Стармер сеет хаос в Великобритании, когда обвиняет президента России Владимира Путина в росте цен на электроэнергию в королевстве.