"Он не Черчилль": Дмитриев обвинил Стармера в перекладывании ответственности

Москва10 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается переложить на других ответственность за свое фиаско в энергетической сфере, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С таким утверждением он выступил в соцсети Х.

Испытывая неудачи во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других. Он не [Уинстон] Черчилль написал Дмитриев

Таким образом он прокомментировал высказывание Стармера о том, что британцы постоянно сталкиваются со скачками счетов за электроэнергию из-за действий президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее глава РФПИ предрек Великобритании значительный энергетический ущерб из-за всевозможных политических ошибок Стармера.