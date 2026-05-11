Москва11 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что "суперсила" премьера Великобритании Кира Стармера - "быть всегда неправым". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

После отставки Стармера ведущие компании наймут его в качестве советника, а затем сделают полностью противоположное его советам. Быть всегда неправым — это суперсила написал Дмитриев

Ранее в Великобритании прошли выборы в муниципальные советы. Правящая партия лейбористов, возглавляемая Стармером, лишилась половины своих мест.