Москва10 апр Вести.Великобритания пока не провела ни одного задержания российского судна, принадлежащего к так называемому "теневому флоту", из-за опасений нарушить международное морское право, сообщает газета The Telegraph.

В ее материале говорится, что международными правовыми нормами установлен "высокий юридический порог для государства при досмотре иностранного судна". Вследствие этого официальные лица обязаны предоставлять юридические обоснования для каждой подобной "операции по перехвату". В частности, они должны подтвердить, что судно нарушает британские санкции.

При этом, отмечает издание, генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выдал разрешение, позволяющее британскому спецназу и сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на российские суда.

25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал новые полномочия британским военным, в рамках которых они теперь могут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями Лондона и проходящих через территориальные воды Соединенного Королевства.

В связи с этим российский фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. За судном следовал корабль британских ВМС, но не предпринял никаких действий.

Как писала британская газета Daily Express, президент России Владимир Путин таким ходом унизил Стармера в глазах всего мирового сообщества.