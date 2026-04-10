Депутат Журавлев: часть гражданских судов РФ нужно перевести в ВМФ для их защиты

Москва10 апр Вести.Чтобы защитить российские гражданские суда от ударов ВСУ, их можно перевести в состав Военно-морского флота РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с порталом News.ru.

Депутат отметил, что недавно фрегат ВМФ РФ "Адмирал Григорович" сопроводил два российских танкера при проходе через пролив Ла-Манш. Благодаря присутствию этого корабля никто даже думать о каких-то враждебных действиях против танкеров не посмел, подчеркнул он.

Давно предлагаю перевести часть кораблей гражданского флота в ВМФ и оснастить их соответствующим оборудованием. Тогда любое нападение будет являться атакой на военный флот со всеми вытекающими последствиями. Это сразу бы остудило некоторые горячие головы и в Киеве, и в Осло сказал Журавлев

Ранее издание The Telegraph сообщило, что боевой фрегат "Адмирал Григорович" провел два нефтяных танкера через Ла-Манш. За судами следовал британский военный корабль, однако он не предпринял против них никаких действий.

Это произошло на фоне разрешения премьера Британии Кира Стармера военным и правоохранителям королевства проверять российские суда, находящиеся под санкциями.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет отстаивать свои интересы на фоне роста случаев "пиратства в международных водах" и имеет на это полное право.