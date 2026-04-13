Москва13 апрВести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что на минувшей неделе фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш. Такую информацию он озвучил в интервью изданию "Российская газета".
Патрушев сказал, что британская сторона "предпочитает трактовать международное право в свою пользу".
По его словам, меры выработали в ходе заседания Морской коллегии.
Кроме того, Патрушев проинформировал, что при необходимости будут организовывать и другие мероприятия для безопасного судоходства.
В апреле посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью информационной службе "Вести" заявил, что развязывание боевых действий в проливе Ла-Манш было бы безумием.