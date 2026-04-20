Times: задержание судов России может привести к огромным расходам для Британии

Москва20 апр Вести.Британия еще не задержала ни одного российского судна, поскольку власти опасаются многомиллионных расходов из-за пребывания задержанных судов на территории страны, сообщает газета The Times.

Газета вспоминает случай 2023 года с панамским судном MV Matthew, которое перевозило 2,2 тонны наркотиков. Ирландские власти задержали судно. Техническое обслуживание, охрана и швартовка судна обошлись в 10 млн фунтов стерлингов (почти 1 млрд руб.).

Королевский военно-морской флот не задерживал ни одного российского нефтяного танкера, находящегося под санкциями, из-за опасений, что стоимость швартовки и обслуживания судов может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов отмечает The Times

В правительстве Британии возникли споры о том, где должны находиться захваченные суда, и какое ведомство оплатит их нахождение в стране.

Кроме того, власти выразили обеспокоенность тем, что экипаж захваченного судна может запросить убежища в Британии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Британия вряд ли решится на перехват судов в Ла-Манше, поскольку у нее просто нет на это ресурсов. При этом Россия имеет право на свободное судоходство в Северном море и нейтральных водах, подчеркнул Келин.