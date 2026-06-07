ВМС Британии потратили много времени на слежку за подлодками России

Флот Британии потратил треть своего времени на слежку за подлодками России ВМС Британии потратили много времени на слежку за подлодками России

Москва7 июн Вести.Более трети времени боевых дежурств Военно-морских сил (ВМС) Британии потрачено в 2025 году на отслеживание предполагаемой активности подлодок России у британских берегов, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на заявление первого морского лорда (главкома ВМС) Британии генерала Гвина Дженкинса.

Командование ВМС много раз задействовало британские корабли, поскольку действия России якобы представляли прямой вызов для безопасности и процветания Британии, отмечает газета.

Между тем посольство России в Британии отвергло утверждения британских чиновников о том, что российские подлодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане.

Посольство напомнило, что на странах Запада лежит ответственность за реальную атаку на подводную инфраструктуру - подрыв "Северных потоков", и этот "счет пока не закрыт".